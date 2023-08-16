Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke’nin kurtuluşunun 49’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke’nin kurtuluşunun 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda “Kıbrıs Türkü, güven içerisinde özgür bir halk olarak yaşamanın ne tür mücadeleler sonucu kazanıldığını asla unutmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Lefke’nin kurtuluş günü mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Ana vatan Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Mutlu Barış Harekâtı’nın ikinci safhasını 14 Ağustos günü gerçekleştirerek Kıbrıs Türkü’nün yıllar boyu süren esaretini sona erdirmiş, Kıbrıs’ta sınırlar yeniden çizilerek halkımız özgürlüğe ulaşmıştır.

16 Ağustos 1974 tarihinde, Lefke’ye ulaşarak bölgedeki Kıbrıs Türk halkının esaretine son veren Türk askeri ve mücahit, Atlılar, Muratağa, Sandallar, Taşpınar ve diğer bölgelerde Kıbrıslı Türklere yönelik faşist EOKA tarafından yapılan katliamların benzerinin Lefke’de de yapılmasının önüne geçmiştir.

Dönemin Türkiye Başbakanı, nam-ı diğer Karaoğlan, rahmetli Bülent Ecevit’in 20 Temmuz günü ifade ettiği gibi, Barış Harekâtı, sadece adadaki Türklere değil, Rumlara da barış ve huzur getirmiştir.

Kıbrıs Türkü, güven içerisinde özgür bir halk olarak yaşamanın ne tür mücadeleler sonucu kazanıldığını asla unutmayacaktır.

Bugün, ülkemizin en batısındaki güzide ilçemiz Lefke’nin kurtuluşunu kutlarken, kendi yurdunda sonsuza dek var ve hür olma mücadelesini kazanan Kıbrıs Türkü’nün, Anavatan Türkiye ile her daim omuz omuza olacağını, tüm dünyaya bir kere daha haykırıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının özünde var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınması ve bu yolla Ada'daki iki mevcut Devlet arasında bir iş birliği ilişkisini tesis etmek üzere Cenevre’de ana vatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde tüm dünyaya deklere ettiğimiz yeni siyasetimize sahip çıkmak toprağa düşen kardeşlerimize hem de gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, toplumsal var oluş yıllarında toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”