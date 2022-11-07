Cumhurbaşkanı Tatar Londra’da Kıbrıslı Türklerle buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluştu. Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin nüfusunu belirlemek amacıyla bir proje başlattıklarını açıkladı.



Tatar, KKTC devletinin, Kıbrıs Türk halkının onuru, güvenliği, geleceği ve varlığının teminatı olduğuna vurgu yaparak, Doğu Akdeniz’de kilit bir devlet konumuna gelen KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkılması, geliştirmesi için Türkiye ile birlikte sonuna kadar mücadele vereceklerini söyledi.



Tatar, Kıbrıs’ta federal çatı altında bir geleceğin Kıbrıs Türk halkı için bir gelecek olmadığını ifade ederek, Türk askerinin, Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekileceği bir anlaşmanın, anlaşma olamayacağını kaydetti. Tatar, hiçbir gücün Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkaramayacağını vurguladı.



KKTC olarak lobicilik çalışmalarını elden bırakmadan, özellikle İngiltere ile ilişkilerin gelişmesi için burada yaşanan Kıbrıs Türk toplumuna büyük görevler düştüğünü ifade eden Tatar, egemen eşitlik temelindeki yeni siyaseti Türkiye’nin desteğiyle sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

-Keskin

Tatar’ın halkla buluşma toplantısında açılış konuşmasını yapan KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Londra’ya bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla yaptığı ziyaretin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Keskin, Tatar’ı Londra’da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

-Tatar

Toplantıya katılan Kıbrıslı Türklere hitap eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin kendileri için çok önemli olduğunu, lobicilikte kampanya başlatılacağını ve İngiliz muhataplarına yeni siyaseti, Kıbrıs’ın gerçeklerinin anlatılacağını, güçlü Türkiye cumhuriyetinin de yeni siyasetin güçlenmesinde yanlarında olduğunu kaydetti.



Bu yolda hep birlikte çalışmalarının önemine dikkat çeken Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de yaptığı KKTC’nin tanınması çağrısı sonrası yeni siyasetin güçlendiğini, kabul gördüğünü söyledi.



KKTC’nin daha iyi bir yönetim anlayışı, yatırımların artması, halkın refahının ve mutluluğunun sağlanmasıyla devlete bağlılığın artacağına işaret eden Tatar, yılların, kendilerine yeni siyasetin haklılığını gösterdiğini vurguladı.



Tatar, İngiltere’de tahsili ve iş hayatı dahil 17 yıl yaşadığını, şimdi Cumhurbaşkanı olarak burada halka hitap etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



Tatar, “Bizi bir arada tutan geleceğe taşıyan duygu milliyetçiliğimizdir” ifadelerini kullanarak, KKTC’nin kalkınması ve gelişmesi için verilen mücadeleye gönül birliğine teşekkür etti.



Kıbrıs Türk halkının tüm zorluklara rağmen halkı davasını sürdürdüğünü, buradaki Kıbrıslı Türklerin de hep KKTC’ye destek olduğunu ifade eden Tatar, milli mücadele yıllarında Erenköy’de verilen mücadelede de İngiltere’den çıkıp giden vatandaşların hizmet verdiğini anımsattı.

-“KKTC bölgede güçlü devlet olma yolunda ilerliyor”

Kıbrıs Türk halkı için dönüm noktasının Kıbrıs Barış Harekatı olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta artık geri dönüş olmadığını, verilen mücadele sonrası KKTC’nin kurulduğunu, şimdi de bölgede güçlü bir devlet olma yolunda ilerlediğini söyledi.



Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’ye, genç devlete hep destek olduğunu, ekonomik olarak yatırım yaptığını ifade eden Tatar, Londra’nın, Kıbrıslı Türklerin en yoğun bulunduğu yer olduğunu kaydetti.



-“Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin nüfusunu belirlemek amacıyla proje başlattık”



Cumhurbaşkanlığı olarak yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin nüfusunu belirlemek amacıyla proje başlattıklarını da söyleyen Tatar, güçlü olmanın birlikten geçtiğini söyledi, herkesi bu projeye dahil olmaya çağırdı.



Kıbrıs Türk halkının, KKTC’nin bulunduğu coğrafyada önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye’nin desteğiyle yoluna devam ettiklerini belirtti.



Tatar, Rum yönetiminin geride kalan yarım yüzyıldan fazla zamanda Kıbrıs’ta bir anlaşmaya yanaşmadığını, her plana “hayır” dediğini ancak tüm sözlere rağmen KKTC’nin izolasyonlar altında tutulduğunu ifade ederek, amacın, Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs Cumhuriyeti’ne “yama” yapıp, Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmak olduğunu söyledi.



Kıbrıs Türk halkının dik duruşu ve direnmesiyle Kıbrıs’ta yeni siyaseti yürütmekle büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden Tatar, yeni siyaseti bütün uluslararası camiaya anlattıklarını, BM’de kayıt altına aldıklarını, Türkiye’nin de bu konuda arkalarında olduğunu vurguladı.

-“Erdoğan’ın çağrısı yeni siyaseti güçlendirdi”



Tatar, Erdoğan’ın yaptığı çağrının yeni siyaseti güçlendirdiğini ifade ederek, Türkiye’nin bu yöndeki desteğinin önemli olduğunu kaydetti.



Devletin kökleşmesi, gelişmesi için elden ne geliyorsa yaptıklarını ifade eden Tatar, yeni siyaseti yanlış görenlerin olabileceğini ancak tanınma çağrısı ile yeni siyasetin güçlendiğini, zaten yıllarca sürdürülen federasyon beklentisinin hep boşa çıktığını çünkü çoğunluğun azınlığı yönetmek istediğini anlattı.



“Sıfır asker sıfır garanti” ve “Güvenlik AB tarafından sağlanacak” sözüne inanmak için saf olmak gerektiğini ifade eden Tatar, yeni siyaseti sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.



İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik sorumlulukları olduğunu ifade eden Tatar, parlamentoda bunları dile getireceğini, bütün haksızlıkların dile getirileceğini hatalarını söylemeye devam edeceklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin artık Kıbrıs’a farklı bakması gerektiğini çünkü Kıbrıs Türk halkının eşit ve ortak olduğunu söyledi.



Londra’daki gençlere de seslenen Tatar, gençleri devlete sahip çıkma ve yaşatma yolunda birlikte olmaya çağırdı.



Türkiye’nin her alanda KKTC’nin yanında olduğunu, en önemli zenginlik olan suyu KKTC’ye getirdiğini ifade eden Ersin Tatar, ülkeye önemli yatırımların devam ettiğini, pandemide ekonominin zor durumda kaldığını ama Türkiye’nin desteğiyle bugün pandemi öncesi rakamların yakalandığını söyledi.



KKTC’nin Doğu Akdeniz’de yeni bir destinasyon olduğunu belirten Tatar, KKTC’nin turizmi eğitimi kültürü sosyal yaşamı ile dünyanın farklı ülkelerinden insanları çekmeye başladığını dile getirdi.



KKTC’ye her zaman inandığını ifade eden Tatar, hep bu yönde çalıştığını devlete sahip çıktığını ifade etti.

-“KKTC’ye yatırım yapın, ilgiyi artırın” çağrısı



Londra’daki Kıbrıs Türk toplumuna KKTC’ye yatırım yapma ve ilgiyi artırma çağrısı yapan Tatar, ailelere de çocuklarının eğitimine önem vermeleri çağrısı yaptı.



Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin çocuklarının Türkçeyi öğrenmesinin önemine işaret ederek ilişkilerin geliştirilmesinin bu sayede güçlü kalacağını vurguladı.

Tatar, Londra’da Ticaret Odası Temsilciliğinin de açıldığını, karşılıklı olarak ticari temasların da süreceğini söyledi.

-“Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmesinden yanayım”



Vakıflar İdaresinin buradaki emlaktan elde ettiği kira gelirinin buradaki hayır işlerine kullanılması gerektiğini ifade eden Tatar, askerlik, oy verme işlemi gibi konuların gündeminde olduğunu, yurt dışında yaşayan vatandaşların KKTC’deki seçimlerde oy kullanabilmesinden yana olduğunu belirtti.

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07/11/2022 09:49