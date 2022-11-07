Cumhurbaşkanı Tatar, Londra'da KKTC standını ziyaret etti

Tatar, Dünya Turizm Fuarı'nda (World Travel Market) yer alan KKTC standını ziyaret etti.

ads ads ads ads
07/11/2022

ads
Cumhurbaşkanı Tatar, Londra'da KKTC standını ziyaret etti

Londra'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Turizm Fuarı'nda (World Travel Market) yer alan KKTC standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, standı gezdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, sohbet etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar’a, KKTC Londra Temsilcisi, Büyükelçi Çimen Keskin eşlik etti.

07/11/2022 14:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tatar, Londra, KKTC, stand, turizm fuarı,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.