Cumhurbaşkanı Tatar Los Angeles'teki Radikal Ermeni grup tarafından yapılan saldırı hakkında mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Los Angeles’ta düzenlenen Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Konferansı’na katılan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan heyetlerine yönelik Ermeni radikal gruplar tarafından yapılan sözlü ve fiziki saldırıları şiddetle kınadığını açıkladı.

Tatar, konuyla ilgili mesajında, bölgeye dair başlatılan barış sürecini de etkilemeye ve zarar vermeye yönelik radikal grupların şiddet içeren bu eylemlerinin endişe verici olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov ve diğer katılımcılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

KKTC olarak her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olacak, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermeye devam edeceğiz.”