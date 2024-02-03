Cumhurbaşkanı Tatar, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Şeniz Berkin başkanlığındaki Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği yönetimini kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, derneğin son yıllarda özellikle sağlık alanında Alsancak ve Lapta’da ortaya koyduğu gönüllü çalışmaları ve hayır işlerini takdirle takip ettiğini belirterek, KKTC’nin daha da güçlenerek daha güzel yarınlara ulaşması hedefinde sivil toplum örgütleri ve özellikle kadınların gönüllü yaptığı çalışmaların örnek teşkil etmesi anlamında öneminin altını çizdi ve dernek yönetimine yürütmekte oldukları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.