Cumhurbaşkanı Tatar, Maronit Başpiskoposu Selim Sfeir’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maronit Başpiskoposu Selim Sfeir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde farklı inanç ve kültürel değerlerin, yürürlükteki yasalar çerçevesinde güvence altına alındığını vurgulayarak, Maronitlerin, ülkenin kültürel ve inanç çeşitliliğine önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Uyum ve barış içinde bir arada yaşamanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile Maronitler arasındaki dostane ilişkilerin korunarak daha da güçlendirilmesinin büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Maronit Başpiskoposu Selim Sfeir de, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabaların önemine işaret ederek, Maronitlere gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyetten dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Sfeir ayrıca, karşılıklı anlayış ve iş birliğinin güçlenmesi adına sergilediği yapıcı tutumdan ötürü minnettarlığını dile getirdi.