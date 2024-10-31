Cumhurbaşkanı Tatar Meclis Başkanı Öztürkler’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ile Cumhuriyet Meclisi Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı hazır bulundu.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ilk resimi ziyaretini Cumhurbaşkanına yaptığını belirterek, Meclis’in ülke için önemine vurgu yaptı.

Meclis başkanı olarak, Meclis’i çalıştırmak, komiteleri harekete geçirmek, ülke bütçesi ve ülkenin daha ileriye taşınması için sorumluluklarının bilincinde hareket edeceğini ifade eden Öztürkler, ülkeye sahip çıkarak daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı görüş ve fikirlerine de büyük önem verdiğini ifade ederek, Kıbrıs konusunda da Meclis’i bilgilendirmesi için davet yapacaklarını belirtti.

Çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Öztürkler, Cumhurbaşkanı Tatar’a iki devletli siyaset konusunda da tam destek verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Öztürkler’i tebrik etti, başarılar diledi ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Öztürkler’in, Milli Eğitim Bakanlığında başarılı görevler icra ettiğini, milletvekili seçildikten sonra İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını, şimdi de Meclis Başkanı seçildiğini ifade eden Tatar, Öztürkler’in ülkeye bağlılık ve inancına vurgu yaptı, halkın yetkisi ile yer aldığı Meclis’i iyi yöneteceğine inandığını söyledi.

Meclis’te tüm milletvekillerinin çalışmalara katılması, katkı koyması ve ettikleri yemin çerçevesinde hizmet vermesi gerektiğini ifade eden Tatar, sıkıntılar olabileceğini ancak bunların aşılacağına inanç belirtti ve önemli olanın halkın refahı ile mutluluğu olduğunu kaydetti.

Tatar, ülkeye karşı her türlü sorumluluğun yerine getirilmesi ve ülkenin en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, “Birlik beraberlik korunarak hareket edilmesi en büyük temennimdir” dedi ve özellikle bütçe yanında bekleyen yasaları geçirmek ve ülkenin ekonomi başta olmak üzere diğer alanlarda düzenlemelerin önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen Tatar, bu konuda ortaya koyduğu mücadele ile New York görüşmeleri hakkında Meclis’e gelip son gelişmeleri paylaşmak istediğini belirtti.

Ortaya koyduğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenen iki devletli siyasetin kökleşmeye başladığını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu siyasete ve KKTC’ye büyük destek verdiğini, Birleşmiş Milletler'de “KKTC’nin tanınması ve izolasyonların kaldırılması” için çağrı yaptığını söyledi.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü, ambargo ve izolasyonların kalkması mesajlarının önemine dikkat çeken Tatar, TBMM’den oy birliği ile yeni siyasete verilen desteğe de vurgu yaptı.

Temennisinin aynı şekilde benzer bir kararın Cumhuriyet Meclisi'nden de geçmesi olduğunu ifade eden Tatar, Meclis'ten böyle bir kararın alınmasının elini güçlendireceğine işaret etti.

Yüce Meclis'in desteğinin önemine vurgu yapan Tatar, iki devletli siyasetin yerleştiğini, desteğin arttığını, kökleştiğini belirtti.

Tatar, 50 yıl süren federasyon görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirterek, bu çerçevede iki devlet siyasetinin önemli olduğunu ifade etti.

Öztürkler’e başarılar dileyen Tatar, geçmiş dönemde başarılı bir görev icra eden Zorlu Töre’ye de teşekkür etti.