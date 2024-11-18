Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı seçilen Öztürkler’i kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Ziya Öztürkler’i kutladı.

Tatar, kutlama mesajında “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile sarsılmaz iradesinin temeli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı’na seçilen Ziya Öztürkleri en içten duygularımla tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Ülkemiz ve Yüce meclisimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kutlama mesajında, Cumhuriyet Meclisi’nin Ziya Öztürk başkanlığında halkın menfaatleri ve Kıbrıs konusunda benimsenen milli politika doğrultusunda çalışmalar yürüteceğine inandığını da vurguladı.

Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçilmesinin ardından 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin başlayacağını öğrenmekten de memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bütçe çalışmalarında da tüm milletvekillerine başarılar diledi.