Cumhurbaşkanı Tatar Meclis başkanı ve siyasi partileri bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Tatar’ın Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ile temsilcilerini bugün saat 11.00’de kabul edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı görüşmede New York temaslarıyla ilgili bilgi verecek.

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi bilgilendirme toplantısına katılmayacaklarını duyurdular.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York ziyareti öncesi siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunmaması eleştirilerek, CTP’nin davete katılmayacağı bildirildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yazılı açıklama yaparak, New York öncesinde herhangi bir istişare ve bilgilendirmede bulunulmamasını öne sürerek, toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

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30/09/2021 09:02