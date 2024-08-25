Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmet Dursun’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

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25/08/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmet Dursun’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mehmet Dursun’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Tatar mesajında, “Değerli kardeşimiz Mehmet Dursun'un Hakk'a yürüyüşünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mücadeleci ve inançlı kişiliğiyle son anına kadar umudunu yitirmedi. Kendisini hep özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi ve “Nur içinde uyusun” dedi.

 

 

25/08/2024 14:47
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmet Dursun’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı
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