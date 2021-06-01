Cumhurbaşkanı Tatar, Merve Çelebi’yi kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kadınlar Kar Voleybolu ve Plaj Voleybolu Milli Takım Sporcusu Kıbrıslı Türk Merve Çelebi’yi kabul etti.

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01/06/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar, Merve Çelebi’yi kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kadınlar Kar Voleybolu ve Plaj Voleybolu Milli Takım Sporcusu Kıbrıslı Türk Merve Çelebi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, çalışmanın, inanmanın ve ülkenin en iyi şekilde temsil etmenin önemine vurgu yaparak, ülkenin başarıyla yurt dışında temsil edilmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kadınlar Kar Voleybolu ve Plaj Voleybolu Milli Takım Sporcusu Merve Çelebi’yi, takım arkadaşlarını, eğitmenlerini ve ailesini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Sporcuların başarı elde etmesinin gençliğe umut verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeden Türkiye takımlarında başarılı bir şekilde yer alan sporcuları takdir ettiğini, Kıbrıslı Türklere uygulanan insan haklarına aykırı spor ambargolarına rağmen kişisel gayretleriyle başarılar elde eden yetenekli Kıbrıslı Türk gençlerinin olmasından da gurur duyduğunu sözlerine ekledi. 

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

01/06/2021 15:13
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TAGS: ersin tatar, Merve Çelebi
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