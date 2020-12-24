Cumhurbaşkanı Tatar Mesarya Teknik Üniversitesi Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mesarya Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Demirağ ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Orçun’u kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde, Mesarya Teknik Üniversitesi’ne başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bir eğitim adası olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Tüm dünyada yaşanan Covid 19 salgınının KKTC’de de negatif etkileri olduğunu kaydeden Tatar, Covid 19 salgınının ülkede başarıyla yönetilerek kontrol altına alındığını, KKTC’nin özel koşullarında eğitim yapabilmenin bir ayrıcalık olduğunun belirtti.

Eğitim sektöründe başarılı olabilmek için yeni teknikler ve teknolojik altyapıyla daha yeni bir standardın yakalanmasının önemine dikkat çeken Tatar, sektörde farklılıklar yaratılması gerektiğine işaret etti.

Mesarya Teknik Üniversitesi’nin özellikle tarım alanında ihtisaslaşmayı ön planda tuttuğunu dile getiren Tatar, sektörün KKTC için önemine değinerek üniversitenin Mesarya’da yapacağı yatırımların ve mezun edeceği öğrencilerin tarım sektörüne katkı sağlayacağını ifade etti.

KKTC’nin ulusal davasına sahip çıkarak devletin zemininin güçlenmesi için uğraş verdiklerini kaydeden Tatar, devletin kurum ve kuruluşları ile büyük başarılara imza attığını kaydetti.

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24/12/2020 14:46