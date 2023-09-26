Cumhurbaşkanı Tatar, Mevlid Kandili mesajında hoşgörü, saygı ve diyalog vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu akşam idrak edilecek Mevlid Kandili nedeniyle yayınladığı mesajda, hoşgörü, saygı ve diyalog vurgusunda bulundu.

Dünyadaki sorunların iş birliği ve sulhla çözülmesi gerektiği bir dönemden geçildiğini kaydeden Tatar, “Bize hoşgörü, anlayış ve saygıyı öğreten dinimiz İslam’ın bu örnek özelliklerini Kıbrıs Türk halkı kendi düşüncesinde, itikadında ve yaşayışında en güzel şekilde barındırıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam, barış ve kardeşlik dini olan dinimiz İslam’ın peygamberi Hazreti Muhammet’in doğum gecesi olan Mevlid-i Şerif’i idrak edeceğiz.

Tüm dünyanın anlayış, hoşgörü ve bir diğerine saygı duyması gereken zamanlardan geçmekteyiz.

Diyaloğun önem kazandığı, etnik, kültürel ve dini kimliklerin bir diğerine üstünlük sağlamaya çalışmadan, iş birliği ve sulh ile dünya sorunlarının çözülmesi gereken bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz.

Bize hoşgörü, anlayış ve saygıyı öğreten dinimiz İslam’ın bu örnek özelliklerini Kıbrıs Türk halkı kendi düşüncesinde, itikadında ve yaşayışında en güzel şekilde barındırmaktadır.

Bu duygu ve düşünceler ile halkımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin Azerbaycan’daki soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik eder, bu mübarek gecede dualarının kabulünü dilerim.”