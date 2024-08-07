Cumhurbaşkanı Tatar, milli sporcu Buse Savaşkan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yüksek atlama finalinde Türkiye adına yarışan Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan’ı kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, elde edilen başarının, gençlerimize ilham kaynağı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı gururun altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlenen “Buse Savaşkan’ın final müsabakasını izleme etkinliğine” de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Buse Savaşkan’ın Türkiye Milli Takımı’nda yer alıp, ambargolara rağmen, Olimpiyatlarda Kıbrıs Türkü’nü temsil etmesinin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Elemelerdeki mücadelesini büyük bir gururla izlediği belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şahsı ve halkı adına Buse Savaşkan’ı, antrenörünü, ailesini ve destekçilerini tebrik ederek, bu bağlamda başarılarının devamını diledi.

Buse Savaşkan da, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, duyduğu gururu dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni orada temsil etmenin, yeni nesillere bu başarıları aktarmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Savaşkan, kendini destekleyen tüm ekibine de teşekkürlerini sundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler hazır bulundu.