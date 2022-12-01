Tatar: Verilen mücadelede önemli gelişmeler yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mücadele yılları sırasında Mücahit Ordusu’na bağlı Kırıkkale’de silah üretiminde bulunan mücahitleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk milli mücadelesine yapılan katkıların ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasında ortaya konulan kahramanlık ve cesaretin yıllar sonra gün yüzüne çıkmasının zamanının geldiğini söyledi.

Geçmişte verilen mücadelenin ve yaşananların belgesel olarak gün yüzüne çıkması ve milli arşivde yer almasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, milli davanın gizlenecek veya unutulabilecek bir tarafının olmadığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere bu ülkede nereden nereye geldiğimizi anlatmanın gerekli olduğunu belirterek, şehitleri yad ederek hayatını kaybetmiş tüm gazileri rahmetle andı ve mücahitlere minnet duygularını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acılar ve maruz kaldığı soykırımların 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile sona ererek bağımsızlığımızı kazandığımızı anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar; “Şimdi iki devlet temelinde yan yana yaşayan iki egemen ve bağımsız devletin iş birliği ile ancak bir antlaşma olabileceğini tüm dünyaya Anavatan Türkiye’nin desteğiyle anlatmaya çalışıyoruz. Bu siyaset gün geçtikçe kökleşmektedir” dedi.

Rum tarafının eşitliği, egemenliği ve zenginliği paylaşmaktan kaçındığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye ile olan kopmaz bağlarımızı yok etmek için oynanan oyunlara asla gelmeyeceklerini kaydetti.

Dün gerçekleşen Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüşmesine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bir sonraki toplantısının Gambiya’da gerçekleşeceğini, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un KKTC’den memnun olduğunu ve bağımsız bir ülke olarak kimseden talimat almadıklarını söylediğini anlattı.

KKTC ile ilişkileri eğitim alanının ötesinde daha ileri seviyeye taşıyabilmek için gerek kültürel, gerek ticari, gerekse turizmde iş birliği mesajı verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, resmi olarak Gambiya’ya davet edileceğini, böyle bir gelişmenin ilk kez yaşandığını söyledi.

Böyle bir gelişmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli davamızda hak ettiğimiz noktaya gelebilmemiz için verilen mücadelede önemli gelişmeler yaşandığını sözlerine ekledi.

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01/12/2022 16:54