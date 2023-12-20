Cumhurbaşkanı Tatar mücahit ve şehit ailelerine verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ın ev sahipliğinde, mücahit ve şehit ailelerine verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, dünyada halen devam etmekte olan çatışmaları büyük bir endişe ile takip ettiğini, insanlık dışı katliamları dünyanın seyretmekte olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türklerinin de geçmişte benzer durumları yaşadığını ve şu anda Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin Anavatan Türkiye’nin desteğiyle sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli siyasetin KKTC’nin geleceği için önemine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşmede iki devletli siyasetin milli bir siyaset olarak devam edeceğini ifade ettiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda milli siyasetin devamının Mavi Vatan’da ve hava sahasında önemli gelişmelerle geleceğimiz için önemine işaret etti.

Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak KKTC’ye sahip çıkmamız ve güçlendirmemiz gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla tüm şehitleri rahmetle andı; Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.