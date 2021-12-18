Cumhurbaşkanı Tatar, Muhtarlar Derneği Birlik ve Dayanışma Yemeği’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, KKTC Muhtarlar Derneği Birlik ve Dayanışma Yemeği’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar gecede yaptığı, konuşmada, düzenlenen birlik ve dayanışma gecesinde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlerin, gönlü bir geleceği bir... Her şey halkımız için, ülkemiz için, ülkemizin geleceği içindir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar muhtarların önemine değindiği konuşmasında, “Muhtarlarımız demokratik sürecimizde seçilmiş kişiler olarak halkımız için ortaya koydukları duyarlılıkla halka hizmet ediyorlar; fedakarlıkla hizmet veren muhtarlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Sizleri ne kadar takdir ettiğimi ve size güven duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi ve krize rağmen birlik içinde hareket edip yeni yılda KKTC halkına daha güzel hizmetler sunarak daha güzel günlere kavuşma temennisinde bulundu.

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18/12/2021 11:37