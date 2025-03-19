Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Başman’ın vefatıyla nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı…
YAYIN TARİHİ:
19/03/2025
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sevilen iş insanı Mustafa Başman’ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Sevgili abimiz Mustafa Başman’ın vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. İş dünyasına a abüyük hizmetleri geçmiş Sayın Mustafa Başmanı hep özleyeceğiz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
YAYIN TARİHİ: