Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Başman’ın vefatıyla nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sevilen iş insanı Mustafa Başman’ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili abimiz Mustafa Başman’ın vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. İş dünyasına a abüyük hizmetleri geçmiş Sayın Mustafa Başmanı hep özleyeceğiz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.