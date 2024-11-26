Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Hacıali’nin cenaze törenine katıldı

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26/11/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Hacıali’nin cenaze törenine katıldı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1958-1963 yılları arasında Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) bünyesinde 11’inci Kovanbeyi, 1963-1970 yıllarında ise Boğaz Sancağı Bölük Komutanı olarak görev yapan iş insanı Mustafa Hacıali için düzenlenen askeri cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yılmazköy Mustafa Hacıali Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Hacıali’nin tabutuna sarılı Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Hacıali’nin yakınına teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Mustafa Hacıali Spor Kulübü’nde yer alan törene de katıldı.

26/11/2024 15:06
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TAGS: Tatar, Mustafa Hacıali, cenaze töreni
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