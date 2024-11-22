Cumhurbaşkanı Tatar, New Direction Düşünce Kuruluşu Başkanı Poręba ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosu eski üyesi ve New Direction Düşünce Kuruluşu Başkanı siyaset bilimci ve gazeteci Tomasz Poręba ile Brüksel’de görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşmede, Kıbrıs konusu ve dünyada yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti’nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ve KKTC Brüksel Temsilcisi Ayda Soylu da eşlik etti.