Cumhurbaşkanı Tatar New York’ta…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı çerçevesinde dün New York’a giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine katılarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve yetkililerinin yanında üst düzey katılımcılarla çeşitli istişarelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı yemekte, Türkiye Cumhuriyeti’nden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve bazı bakanlar, KKTC’den Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve ABD’nin değişik eyaletlerinden gelen Türk ve yabancı toplum üyelerinin yanında üst düzey yetkililer de yemekte yer aldı.