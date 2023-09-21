Cumhurbaşkanı Tatar New York'ta Binali Yıldırım’ı kabul etti

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21/09/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar New York'ta Binali Yıldırım’ı kabul etti

Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aksakallılar Konseyi Başkanı, AK Parti Genel Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı ve eski Başbakanı Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkevi’ndeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği'nde yer alan kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar ile Binali Yıldırım, KKTC’nin tanınması için birlikte yürütecekleri çalışmaları paylaştı.

21/09/2023 10:30
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TAGS: Tatar, New York, Binali Yıldırım,
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