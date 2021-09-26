Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta Görevi Sona Eren Lute İle Görüştü

New York temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi sona eren Üst Düzey BM Yetkilisi Jane Holl Lute’u öğle yemeğine davet ederek görüştü.

Yemeğe, Özel Temsilci Ergün Olgun, Danışman Osman Ertuğ, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, Washington Temsilciliği’nde Siyasi İşler Görevlisi Denil Ertuğ Akın ve BM Görevlisi Sofian Mossallam da katıldı.

Görevi süresince Kıbrıs konusundaki hizmetleri için Lute’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar ve heyet üyeleri, Lute ile Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu ve önümüzdeki döneme dair değerlendirmelerini aldı.

Bu habere tepkiniz:



26/09/2021 22:47