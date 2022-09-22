Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

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22/09/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu toplantıları dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkevi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun da katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

22/09/2022 08:38
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TAGS: Tatar, New York, Türkiye
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