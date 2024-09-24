Cumhurbaşkanı Tatar New York’ta Türkiye Yatırım Konferansı’na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından New York Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 15’nci Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldı.

TAİK Başkanı Murat Özyeğin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, TAİK çalışmaları, Türk ile ABD'li işletmeler arasındaki ticaret hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sürdürülebilir bir gelecek için, farklı alanlarda işbirliği yaparak daha güçlü bağlar kurmanın önemine değindi.

BM’nin 79. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini konferansa davet eden TAİK yetkililerine teşekkür etti,

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili bakanları ve Türk-ABD iş dünyasından temsilcilerini buluşturan bir etkinlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, TAİK'in, stratejik ortaklıkların kurulması ve farklı sektörlerde ticari, ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması için önemli bir platform olduğunu belirtti.

Türk-ABD iş dünyasının farklı üyeleriyle görüşen Tatar, onları KKTC'ye yatırım yapmaya davet etti, ülkenin turizm, inşaat ve yüksek öğrenim sektörlerinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal ve basın mensuplarıyla da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar'a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik etti.