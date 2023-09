Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta yaşayan KKTC vatandaşları ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaşayan KKTC vatandaşları ile buluştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, New York ziyaretleri kapsamında her yıl New York’ta yaşayan KKTC vatandaşları ile bir araya geldiğini belirterek, Kıbrıs Türklerinin yıllardan beri verdiği bağımsızlık mücadelesinin bugün Doğu Akdeniz’de bir devlet olan KKTC’nin bağımsızlığının kabul görmesi için devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte maruz kaldığı acılar ve zor koşullardan sonra bugüne gelebilmesinin kolay olmadığını belirten Tatar konuşmasında, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletleri ile olan ilişkilerinin ve geleceğe yönelik çalışmaların önemine değindi.

“Kıbrıs Türkleri, dünyanın neresinde olursa olsun, Kıbrıs Türk halkının bir parçası olmaya devam edeceklerdir”

Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinde canlarını feda eden tüm şehitleri yad eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz Kıbrıs Türkleri, dünyanın neresinde olursak olalım, Kıbrıs Türk halkının ve büyük Türk milletinin bir parçası olarak hiçbir zaman öz varlığımızı ve değerlerimizi unutmadan yaşamımızı bu ilkelerle sürdürmenin bahtiyarlığı içindeyiz” dedi. Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin birlik ve beraberlik içinde olduklarına ve öz vatanlarından asla kopmadıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek kuşakların küresel gelişmeler ve iletişim çağında KKTC ile bağlarını sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

“Erdoğan’ın BMGK’da yaptığı konuşma çok önemlidir”

Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıs Türklerinin büyük Türk dünyasının bir parçası olmaya devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin önemli olduğunu belirtti.

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında bir kez daha tüm dünyaya Kıbrıs Türklerine yapılan haksızlıkların son bulması, zulüm niteliğindeki ambargo ve izolasyonların kaldırılması ve KKTC’nin artık bağımsızlığının kabul görmesi ve tanınması gerektiğini söylediğini” ifade eden Tatar, “Verilen bu destek tüm dünyada haklı davamızın duyurulması ve kabul görmesi bakımından önemlidir” dedi.

Farklı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi için yürütülen çalışmaların önemini de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC, artık bir gerçektir ve Kıbrıs Türkünün geleceği için bağımsız bir şekilde yaşayabileceği bir vatan toprağıdır. Hepimizin öz vatanıdır” dedi.

“Kıbrıs’ta dini, dili, kaderi, örf, adet ve gelenekleriyle iki ayrı halk vardır”

Cumhurbaşkanı Tatar, New York temasları kapsamında yaptığı çeşitli temaslara değinerek, bu temaslarda, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin dünyada yer bulabilmesi için Kıbrıs’ta yapılan ayrımdan mutlak suretle vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi. “Kıbrıs’ta dini, dili, kaderi, örf, adet ve gelenekleriyle iki ayrı halk vardır” diyen Tatar, güneyde Rum Cumhuriyeti’ne dönüşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve kuzeyde Kıbrıs Türkü’nün devleti KKTC’nin yer aldığını ve bu iki devletin Kıbrıs Adası’nda iyi komşuluk ilişkileri kapsamında yan yana yaşayabilmesi için farklı ilişkilerin gelişmesine sıcak baktıklarını, ancak bir tarafın, diğer tarafa hükmetmeyeceği ve otoritesi altına giremeyeceği şekilde bu ilişkilerin gelişmesine hazır olduklarını söyledi.

“Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor”

“Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu şekilde oluşacak bir iş birliği sonucunda tüm bölgenin böyle bir istikrardan yarar sağlayabileceğini söyledi.

“BM, hiçbir zaman dayatma bir çözümü ortaya koymayacağını teyit etti”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres’in Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun aktarılması üzerine hiçbir zaman BM’nin Kıbrıs’ta dayatma bir çözümü empoze etmeyeceklerini dile getirdiğini, ancak özgür irade ile yapılacak bir görüşme sonrasında bir antlaşma olabileceğini söylediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “İleride bir antlaşma olacaksa, o antlaşmanın bir tarafı da KKTC olacaktır” dedi.

KKTC’nin farklı alanlarda gelişmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında da bilgi veren Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin ileride öz vatanlarına geri dönmeleri çağrısında da bulundu.

New York’ta yaşayan KKTC vatandaşları adına konuşma yapan Ayhan Hassan da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın izlediği siyaseti yakından takip ettiklerini ve destek verdiklerini ifade ederek, Kıbrıs Türklerinin zor süreçlerden geçtiğini ve artık bağımsız olmalarının zamanının geldiğini belirtti.

24/09/2023 15:42