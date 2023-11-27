Cumhurbaşkanı Tatar, nüfusu açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) nüfusunu açıkladı.

İngiltere ziyareti sırasında MYK Haber Londra Temsilcisi Mihrişah Safa'ya verdiği röportajda "Kıbrıslı Türk toplumu eriyor mu?" sorusunu yanıtlayan Tatar, "Böyle büyük milli meselelerde elbette toplum yapısına baktığımızda zaman içerisinde bazı değişimler olabilir." dedi.

Güney Kıbrıs'ın 1878 öncesi nüfusunun 100 binin altında olmasına rağmen, 1969 yılında 400 bin, günümüzde ise 850-900 bin olduğunu işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Hepsi orada mi çoğaldı? Çok şüphelerim var. Her yerden nüfus getirdiler. Bu nüfusa ulaşmak için Yunanistan, Ege Adaları belki Karadeniz'den bile nüfus getirdiler. Bu şekilde nüfustan artırdılar." ifadelerini kullandı.

"Bizde olaya baktığımızda 1974'ten sonra gelip yerleşen kardeşlerimiz vardır. 20-25 sene orada yaşadıktan sonra çoluk çocuk sahibi, torun sahibi oldular. Evet kendilerine vatandaşlık vermek durumundaydınız, verdik, vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla şu andaki bizim resmi nüfusumuz 410 bindir."

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere, Avusturya, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere pek çok ülkede vatandaş olmayan çok sayıda Kıbrıs Türkünün bulunduğuna da işaret etti.