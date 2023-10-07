Cumhurbaşkanı Tatar, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, törende bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ODTÜ’nün marka değerinde bir eğitim kurumu olduğunu ve KKTC’deki kampusunun 19. yılını tamamladığını belirtti.

Kampusun temellerinin atılmasında ve üniversitede emeği geçen herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, gelecekte ülkeye ve Anavatan Türkiye’ye büyük hizmetleri olacak adaylara başarılar diledi.

Hayat boyu eğitimin ve bilgiye erişimin önemine değinen Tatar, kendi tecrübelerini paylaştığı konuşmasında, ODTÜ öğrencilerine, “Hiçbir zaman vazgeçmeyeceksiniz” tavsiyesinde bulundu. Sağlıklı bir şekilde hedefleri gerçekleştirmek için yola devam etmek gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, hedefleri gerçekleştirmek için fırsatları değerlendirerek fayda elde etmek gerektiğini de söyledi.

ODTÜ’nün önemli yatırımları olduğuna dikkat çeken Tatar, “Bu yatırımlarla ciddi başarıların ortaya çıkması temennimizdir. Hepimizin başarısı ülkemizin bekası içindir. Ülkemize sahip çıkmak bizlere yakışan bir ülküdür” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, değerli ve başarılı bireyler" olan tüm ODTÜ öğrencilerine gelecekte başarılar diledi.