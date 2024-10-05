Cumhurbaşkanı Tatar, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Akademik Yılı’nın açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü 2024-2025 Akademik Yılı’nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, ODTÜ’nün "üstün standartları ve kalitesiyle" faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, mezun olan binlerce kişinin ülkelerinde önemli yerlerde görev yaptığını söyledi. Tatar, Türkiye’de en iyi üniversiteler sıralamasında birinci olmasının kendisini gururlandırdığına dikkat çekti.

ODTÜ’nün 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kampüs açmasını sağlayanları tebrik eden Tatar, Güzelyurt bölgesinin gelişiminde katkıda bulunulduğunu kaydetti.

Yıllardır öğrenci yetiştirilen ODTÜ’de çok sayıda uluslararası öğrencilerin de bulunduğunu anlatan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınırlığına ve yükseköğretimde marka değeri yaratılmasında katkı yapıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada; savaşlar gerilimler, geleceğe yönelik endişeler ve iklim değişikliği yaşandığına işaret ederek, zorlukları aşmak ve geleceğe umutla bakmak için ODTÜ’nün yapacağı çalışmaların çok önemli olduğuna dikkat çekti.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in, geçmişte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı yaptığını da aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere yön verilip gelişmeleri açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi ve başarı dileklerini iletti.