Cumhurbaşkanı Tatar, öğretmen ve yazar Canev Dinçer’i kabul etti

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11/12/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, öğretmen ve yazar Canev Dinçer’i kabul etti


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğretmen ve yazar Canev Dinçer’i kabul etti.

Canev Dinçer kabulde, “Kıbrıs, İstanbul ve Benden Katarsis” isimli şiir kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, emekli öğretmen Canev Dinçer’in eğitime yaptığı katkılara vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının yetiştirilmesinde öğretmenlere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Tatar, “Unutulmayanlardan Kıbrıs Havaları” isimli kitabının ardından “Kıbrıs, İstanbul ve Benden Katarsis” isimli şiir kitabını hazırlayan Canev Dinçer’i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

 

11/12/2023 18:37
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, öğretmen ve yazar Canev Dinçer’i kabul etti
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