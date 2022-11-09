Cumhurbaşkanı Tatar, Oktay’ı kabul etti

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09/11/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar, Oktay’ı kabul etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında 19.30’da gerçekleşen kabulde Başbakan Ünal Üstel, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.

Görüşme öncesinde basına görüntü olanağı sağlandı, açıklama yapılmadı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bu akşam adadan ayrılması bekleniyor.

Haber: Raif Uzkan    Foto: Hüseyin Sayıl

09/11/2022 19:47
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Oktay’ı kabul etti
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