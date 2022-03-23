Cumhurbaşkanı Tatar Örek’i Andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde Başbakanlık görevini yürüten merhum Osman Nuri Örek’i 23’üncü ölüm yıldönümünde andı.

Merhum Başbakan Osman Örek, yarın saat 11.00’de Lefkoşa Kabristanlığındaki kabri başında anılacak.

Anma töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi tarafından kabre çelenk sunulacak, saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören, konuşmaların ardından sona erecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merhum Başbakan Osman Nuri Örek’in 23’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Osman Nuri Örek’in mücadelesi, Kıbrıs Türkü’nün egemen bir halk; bugün ise kendi bağımsız devletinde özgür bireyler olarak yaşamasının temelini oluşturmaktadır” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın en yakın mücadele arkadaşlarından, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde başbakan, silah zoruyla atıldığımız Kıbrıs Cumhuriyeti’nde savunma bakanı görevinde bulunmuş; hukukçu, yazar ve akademisyen kimliğiyle de bilinen Osman Nuri Örek’i, ebediyete intikalinin 23’üncü yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda özgür ve onurlu bir şekilde var olmasına ömrünü adayan değerli devlet adamı Osman Nuri Örek, KKTC’nin zemininin yaratıldığı meşru hakların kazanılmasına yönelik verdiği büyük mücadeleyle her daim Kıbrıs Türkü’nün kalbinin en müstesna köşesinde yerini alacaktır.

Zürih ve Londra antlaşmalarında, Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakları dâhil olmak üzere Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu eşit ortağı olarak tarihteki yerini almasında büyük katkısı olan Osman Nuri Örek’in mücadelesi, Kıbrıs Türkü’nün egemen bir halk; bugün ise kendi bağımsız devletinde özgür bireyler olarak yaşamasının da temelini oluşturmaktadır.

Halkın onayı ile göreve geldiğim tarihten itibaren, uluslararası platformlarda Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde savunduğumuz egemen eşit yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli; Osman Nuri Örek ve arkadaşlarının verdiği mücadele, halkımıza yaptığı hizmetlerin bir devamı niteliğindedir.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır yürüttüğü, meşru çıkarlarını koruyan haklı mücadelesinin sürdürülmesi ve gelecek nesillerin güvenlik içerisinde yaşamaya devam etmesi için, Osman Nuri Örek ve mücadele arkadaşlarının, toplumumuza verdiği büyük hizmetleri her daim rehber edinecek, büyük bir sorumlulukla onların izinden yürümeye devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk mücadele tarihine adını altın harflerle yazdıran, değerli devlet adamı olan Osman Nuri Örek’e bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

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23/03/2022 13:39