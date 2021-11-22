Cumhurbaşkanı Tatar, Ozanköy Şehitleri’ni Anma Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ozanköy Şehitleri’ni Anma Töreni’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde çeşitli aşamalardan geçtiğini, çok bedeller ödeyip şehitler verdiğini belirterek, “Bir devlet, bir cumhuriyet ve geleceğe umutla bakabilen bir yapının oluştuğunu görüyoruz” dedi.

Eski ismi Kazanafa olan Ozanköy’ün turizm tesisleri ve üniversitelerle geliştiğini kaydeden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eski ismiyle Kazafana, KKTC’nin çok önemli bölgelerinden biridir. Bu bakımdan şehitlerimizin fedakarlıkları ve kahramanca ödedikleri bedeller, bize bir vatan bırakmıştır. Kıbrıs Türk halkı destansı bir mücadele vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bize verdiği desteğin ne kadar kıymetli olduğunu da söylemek istiyorum.

Bu vesile ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir cevap vermem gerekirse; Kıbrıs’ta bir sorun varsa, bu kadar kan dökülmüşse, bu halk bu kadar soykırıma uğramışsa bütün bunların sebebi Rum-Yunan ikilisidir. Çünkü onlar Kıbrıs Türk halkını her zaman ezmek, yok etmek istemişler ve kuruluş antlaşmalarını Enosis’e bir sıçrama tahtası olarak görmüşlerdir. Hedefleri, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamaktır. Elbette Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin, fiili garantörlüğü ve askeri varlığı, bu adadaki barışın yegane teminatıdır. 1974’ten sonra Kıbrıs’ta yeni bir dönem başlamış, Kıbrıs’a barış ve huzur gelmiştir. O günden bugüne Kıbrıs’ta barış devam etmektedir. Eğer onların dediği gibi bir antlaşma olursa; Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü son bulacak, askerini geri çekecek ve şartlar, 1974 öncesine dönecektir. Biz asla bu antlaşmaya onay vermeyiz.

Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha yineliyorum; Kıbrıs Türk halkının ulaşacağı en büyük erdem; bağımsızlık, onur ve hürriyettir. Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda çok şehit verdi. Kıbrıs’ta adil, kalıcı, sürdürülebilir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünde bir anlaşmanın olabileceğini bütün dünyaya haykırıyoruz.”

KKTC’nin gittikçe gelişeceğini ve kalkınacağını kaydeden Tatar, Dünyaya kendimizi kabul ettirme noktasında verilen mücadelenin gün geçtikçe kabul gördüğünü söyledi.

“Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır ve iki ayrı halkın egemen eşitliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bir anlaşma olacaksa olacaktır” diyen Tatar, bütün sehitlere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine son verdi.

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22/11/2021 15:08