Cumhurbaşkanı Tatar, Özdenefe'ye Geçmiş Olsun Mesajı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Tatar, Akan Kürşat ile ilgili olarak eşi Fazilet Özdenefe’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek bilgi aldı

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02/01/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar, Özdenefe'ye Geçmiş Olsun Mesajı Gönderdi

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Özdenefe ile iletişime geçtiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alındığını öğrenir öğrenmez, Meclis Başkan Yardımcısıyla iletişime geçmiş, olay hakkında bilgi almış ve kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ilgili makamlar nezdinde gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu konudaki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.


 

 

 

02/01/2024 15:50
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TAGS: haber, kıbrıs
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