Cumhurbaşkanı Tatar: Pakistan Başbakanı Şerif’in açıklaması Kıbrıs Türk halkının haklı davasına güç vermiştir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış olduğu görüşmede KKTC’ye destek veren sözleriyle ilgili bir teşekkür mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajın da “Dost ve kardeş Pakistan Başbakanı’na, bugün bir kez daha kararlılıkla yineledikleri haklı davamıza sarsılmaz destek açıklamalarından dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Tatar mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında yapmış olduğu, “Pakistan, Kuzey Kıbrıs davasına tam destek vermekte ve bu davada tereddütsüz bir şekilde Türkiye’nin yanında yer almaktadır” şeklindeki açıklaması Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı davasına güç vermiştir.

Bu vesileyle Kıbrıs Türk Halkı’nın her zaman yanında olan ve KKTC'ye desteğini her vesileyle ortaya koyan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü açıklaması ile bizleri bir kez daha onurlandıran Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif nezdinde dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ve Halkına teşekkürlerimi sunuyorum.

İnanıyorum ki, Devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye’den aldığı sarsılmaz güçle, dost ve kardeş ülkelerin göstermekte olduğu dayanışmayla, çıkmış olduğu bu onurlu yolda hak ettiği yeri en kısa sürede alacaktır.”