Cumhurbaşkanı Tatar, “Profesör Dux” isimli yapay zeka tanıtımına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) düzenlenen “Profesör Dux” isimli yapay zeka tanıtımına katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tanıtımda yaptığı konuşmada, eğitimde kullanılacak yapay zeka uygulamasıyla ilgili önemli bir etkinlikte bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Dux projesinin, gelişen yapay zeka ve küreselleşen dünyada önemli bir adım olduğunu vurguladı.

KKTC’ye uygulanan haksız kısıtlama ve engellemelerin bilim ve teknolojide atılan adımlarla aşıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yapay zeka, ARGE ve dijitalleşme konularında önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.

YDÜ’nün çalışmalarının aynı zamanda Doğu Akdeniz’de bir Türk devletinin başarıları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimde kullanılan projenin dünya sıralamasında ilk 3’te yer almasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, elektrikli Günsel arabasının ardından Dux projesini hazırlatan Suat Günsel ailesini, Yakın Doğu Üniversitesi’nin vizyoner çalışmalarından dolayı tebrik etti.