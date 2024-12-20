Cumhurbaşkanı Tatar, Raif Özgüren’i anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor yazarı Raif Özgüren için kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anma töreninde yaptığı konuşmada, Raif Özgüren’i, Yenicami kulüp başkanlığı yaptığı dönemde yakından tanıma fırsatı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Raif Özgüren, aktif, çalışkan, halkına büyük hizmetler vermiş olan, Kıbrıs Türk halkının yaşam mücadelesine yaptığı çalışmalarla büyük katkı sağlayan, çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir kişiydi. Geride bıraktığı hizmetler ve güzelliklerle her zaman anılarımızda hatırlanacaktır. Kıbrıs Türk gençliğine ve spora büyük katkılarda bulundu. Kendisini rahmetle anıyorum” dedi.