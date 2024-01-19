Cumhurbaşkanı Tatar, Rauf Raif Denktaş Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon’da, Rauf Raif Denktaş Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon’da bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi, Doğu Akdeniz’deki bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’den, halkın sevgi ve selamlarını iletti.

Tatar, bölgede Türkiye ile birlikte verilen mücadeleleri anlatarak, KKTC için Trabzon’un önemine vurgu yaptı, bir bütün olarak yollarına devam ettiklerini kaydetti.

KKTC’nin Türkiye ile birlikte güven, huzur içinde geleceğe yürüdüğünü belirten Tatar, Trabzon’daki herkesi selamladı, temennilerinin; Doğu Akdeniz’de, mavi vatanda Türkiye’nin desteğiyle güvenlik, refah, huzur içinde hak ve çıkarlar ile milli ve manevi değerlerin korunarak, güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürmek olduğunu vurguladı.

Hayatını, ömrünü Kıbrıs davasına harcadığına işaret ettiği Denktaş’ı saygıyla anan Tatar, Denktaş’ın kendilerine bıraktığı vasiyeti, bağımsız egemen Türk devletini, Türkiye’nin garantörlüğü ile sonuna kadar taşıyacaklarını ve tanıtma yolunda başarılı olacaklarına inanç belirtti.

Serginin açılışında yapılan diğer konuşmalarda da, Cumhurbaşkanı Tatar’a şehre gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle teşekkür edildi, merhum Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş rahmetle anıldı, ayrıca KKTC’nin mücadelesine destek verildi, Türkiye’nin her aşamada KKTC’nin yanında olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sergi salonu karşısındaki duvara çizilen TC ile KKTC bayraklarını da inceledi, anı fotoğrafı çektirdi, ayrıca anı defterini imzaladı.

-Kıbrıs gazileriyle buluşma...

Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974’ün bu yıl 50. Yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade ederek, 50. Yıl dönümde Trabzon’da gazilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Rumlar’ın soykırım uyguladığı Kıbrıs Türk halkının mal ve can güvenliğini korumak için garantörlük haklarını kullanarak gerçekleştirdiğini belirttiği barış harekatında görev alan gazileri şükranla ile şehitleri saygıyla andı.

KKTC’nin bugün şehitler ve gaziler sayesinde bağımsız bir Türk devleti olarak yerini aldığını ve ilelebet yaşayacağını vurgulayan Tatar, gazilerin tarihte yerini aldığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Tatar, şehitleri de rahmetle anarak, KKTC’de Anadolu’nun her yerinden şehitler olduğunu söyledi, et ve tırnak gibi şanlı tarihe yakışır şekilde mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs’ta iki devletli siyaseti masaya getirdiğinden beridir kendisine destek veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Tatar, federal zeminde bir çözüm arayışının artık sona erdiğini, Türk askerinin adadan çıkacağı bir planı reddettiklerini belirterek, geleceği Türkiye ile birlikte gördüklerini, o yüzden garantörlüğün ilelebet sürmesi gerektiğini söyledi.

Bunun şart olduğunu her fırsatta haykırdığını ve asla bundan vazgeçmeyeceklerini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ın, bölgedeki zenginlikler ve gelişmelere bakıldığında Türkiye için önemine vurgu yaptı.

KKTC’nin, yapılan yatırımlar ve geliştirilen projelerle bölgesinde güçlü bir devlet olarak yerini aldığını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinde, denizlerde, havada çok güçlü kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Tatar, KKTC’nin şaka olsun diye kurulmadığını vurgulayarak, "büyük Türkiye ile bölgede yeni yüzyılda daha da gelişeceğini" kaydetti.

50.yılda dünyaya büyük mesajlar verileceğini ifade eden Tatar, devletin gelecek nesillere potansiyel gücüyle devredilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

Tatar, aradaki ilişkilerin geliştirilmesi için de çalışmalara devam ettiklerini belirterek, KKTC’nin bugünlere gelmesinde ve geleceğe emin adımlarla yürümesi için verilen desteğe teşekkür etti.

Gazileri, 50. Yılda, 20 Temmuz’da KKTC’de görmekten mutluluk duyacağını da belirten Tatar, barış huzur mutluluk içinde bir yaşam için mücadele vermeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşma sonrası plaket takdim edildi, anı fotoğrafı çekildi.