Cumhurbaşkanı Tatar, Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinden dolayı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde AK Parti Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni dönemdeki küresel vizyonunun, diplomatik alandaki etkin girişimlerinin, kalkınma, gelişme ve refah noktasındaki yükselen hedeflerinin milletimizi emin adımlarla geleceğe taşıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şu mesajı paylaştı:

“Bugün katılmaktan büyük mutluluk duyduğum, 8. Olağan Büyük Kongre'de yeniden AK Parti Genel Başkanı olarak seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde AK Parti Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni dönemdeki küresel vizyonunun, diplomatik alandaki etkin girişimlerinin, kalkınma, gelişme ve refah noktasındaki yükselen hedeflerinin milletimizi emin adımlarla geleceğe taşıyacağına inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ediyor, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer yetkili organlara seçilenlere de başarılar diliyor, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında varolan güçlü kardeşlik bağların önümüzdeki dönemde de gücümüze güç katacağının altını çizmek istiyorum."