Cumhurbaşkanı Tatar ''Renkler ve İzler Sergisi''nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocukların yaptığı eserlerden oluşan “Renkler ve İzler Sergisi”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ülviye Karabaşak ve öğrencilerinin birlikte gerçekleştirdiği ve Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan sergide konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların yaptığı eserlerden oluşan resim sergisinin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yaptığı çalışmalardan dolayı çocukları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, ailelere ve öğretmenlere çocukları sanata yönlendirdiği için teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okullar, sanat atölyeleri ve resim öğretmenleri ile geçmişe göre daha iyi imkanlara sahip olunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, sanatta elde edilen başarıların gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün geçmişte zor dönemlerden geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, özgürlük ve bağımsızlığa kavuştuktan sonra devletin kurulduğunu ve çocuklarını en iyi şekilde hayata hazırladığını vurguladı.

2025 yılına umutla girildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklarını hayata hazırlayan aileleri ve yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı öğretmenleri tebrik etti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, ileride devleti siz yöneteceksiniz. Sizleri çok seviyoruz ve size çok değer veriyoruz.“ dedi.