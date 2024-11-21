Cumhurbaşkanı Tatar, Salih Miroğlu ve Özker Özgür anısına mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakanlardan Salih Miroğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür’ün 19. ölüm yıl dönümleri nedeniyle mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette farklı görüşler savunabiliriz, ancak hepimizin ortak hedefi; Kıbrıs Türk halkının bağımsız, özgür ve onurlu bir şekilde Kıbrıs’ta yaşamasını sağlamaktır. Farklı siyasi görüşe sahip iki önemli insanımız için her yıl düzenlenen anma törenleri, Kıbrıs Türk halkı için barış ve huzurun önemini ortaya koymaktadır. Dr. Salih Miroğlu’ndan çok şey öğrendik. Onun hitap yeteneği ve liderlik ruhu bizleri her zaman etkilemiştir. Özker Özgür ise Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için Erenköy’de savaşmış önemli bir liderdir. Sevinçlerimiz, kederlerimiz ve kaderimiz ortaktır. Fikir ayrılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz, söz konusu halk, vatan ve devlet olduğunda birleşebilmeliyiz. Ülkemizin siyasi tarihinde iz bırakan bu değerli kişileri rahmetle anıyorum.”