Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile beraberindeki heyeti kabul etti.

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30/08/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a 6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman’da meydana gelen depremde yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve aileleriyle ilgili devam eden İsias Davası hakkında son gelişmeler ve derneğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a derneğin yaptığı çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür edildi

30/08/2024 10:37
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği
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