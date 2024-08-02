Cumhurbaşkanı Tatar sanatçı Ayşegül Zaim’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sanatçı Ayşegül Zaim’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sanat alanında yeni çalışmalara imza atan Ayşegül Zaim’in başarılarını yakından takip ettiğini ifade ederek, sanat alanında yakaladığı başarının gurur verici olduğunu belirtti. Bu tür başarıların, gelecek nesillere örnek teşkil etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Ayşegül Zaim’e ileriki çalışmalarında başarılar diledi.

“Varlığımızın bir göstergesi olan sanat da, Kuzey Kıbrıs Türk halkına güç katıyor” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu kapsamdaki çalışmaların desteklenerek, artmasını temenni etti.

Kıbrıs Türk halkı olarak, kendi kimlik ve kültürümüzü sanat aracılığıyla ortaya koymanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sanat alanında desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ayşegül Zaim de kabulde yaptığı konuşmada, yürüttüğü çalışmalardan bahsederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sanata verdiği desteklerin altını çizerek, kendisine teşekkürlerini sundu.