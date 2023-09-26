Cumhurbaşkanı Tatar, sanatçı Yenilmez’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tiyatrocu, şair ve yazar Yenilmez Sanat Merkezi kurucusu Ahmet Yenilmez’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Ahmet Yenilmez’e Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, tiyatro ve ekran yapımlarında Türk halkının değerleri hakkında çalışmalar yapan Ahmet Yenilmez’i görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, çalışmalarını yakından takip ettiği Ahmet Yenilmez’e başarılar diledi.

-Yenilmez

Ahmet Yenilmez ise kabuldeki konuşmasında, kültür sanat alanında Türk medeniyeti ve kültürünün yok olmaya yüz tutmuş değerlerini korumak, tanıtmak ve savunmak için Yenilmez Sanat Merkezini kurduğunu söyledi.

Merkezle ilgili bilgi veren Ahmet Yenilmez, tiyatro, belgesel, sinema, TV programı ve organizasyon alanında hizmet verdiklerini kaydetti. Yenilmez ayrıca yeni dönemdeki projelerini de anlattı.