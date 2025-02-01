Cumhurbaşkanı Tatar, “Saraydan Kız Kaçırma” operasını izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da sahnelenen “Saraydan Kız Kaçırma” operasını izledi.

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01/02/2025

Cumhurbaşkanı Tatar, “Saraydan Kız Kaçırma” operasını izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da sahnelenen “Saraydan Kız Kaçırma” operasını izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” operası, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iş birliğinde sahnelendi.

Dünya klasik müzik tarihinin en önemli eserlerinden biri olan “Saraydan Kız Kaçırma” operası, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelendi.

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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Saraydan Kız Kaçırma
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