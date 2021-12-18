Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesini ziyaret etti

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18/12/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesini ziyaret etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Aralık Şehitleri Anma Haftası münasebetiyle Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretinde, Şehit Hüseyin Ruso’ya rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.
Tatar, “Devletimizin kuruluşunda, tarihimizde ve halen devam eden ulusal davamızın yürütülmesinde, bugünlere gelmemizin sebebi olan şehitlerimizin hiçbir zaman hakkını ödeyemeyiz” dedi. 
Şehit Hüseyin Ruso’nun, Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ruso’nun sporcu kimliğiyle hatırlandığını, kahraman mücahitliği ve yaptığı hizmetlerin de her zaman hatıralarda kalacağını ve ailesinin büyük bir gururla adını yaşattığını söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, “Şehitlerimizin kahramanlığı sayesinde Kıbrıs Türk halkı bir devlet ve cumhuriyet kurmuştur. Bu coğrafyada Türkiye’nin desteğiyle varlığımızı sürdürüyoruz. Onların manevi huzurunda her zaman saygı ile eğiliyorum. Şehitlerimiz unutulamaz, onlar her zaman bizim gönlümüzdedir” diyerek, şehitlere rahmet ve ailelerine sabır diledi.

18/12/2021 11:34
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TAGS: Tatar, Şehit Hüseyin Ruso
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