Cumhurbaşkanı Tatar, sergi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilkokullar arası “turizm” konulu kompozisyon yarışması ödül töreni ve “Caretta Caretta kaplumbağaları” konulu resim sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerini kapsayan “1. İlkokullar Arası Turizm Konulu Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni” ve ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan “Caretta Caretta Kaplumbağaları Konulu Resim Sergisi Açılışı”na katıldı.

Merit Royal Diamond Otel Alsancak’ta yer alan etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm öğrencileri tebrik ederek bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Turizme yönelik yatırımların her geçen gün arttığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, haksız izolasyonlara rağmen yurt dışından turistlerin ülkeyi ziyaret etmekte olduklarını söyledi. Yürütülen altyapı çalışmalarıyla ve yatırımlarla ülkemize gelen turist sayısının artmasını hedeflediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, doğal güzellikleri korumanın önemine de işaret etti.

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin güzelliklerini ve çevreyi koruyabilmenin gelecek için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ülkeyi daha güzel yarınlara taşıyabilmeleri için öğretmenlerin büyük rol oynadığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimde doğanın korunmasının gerekliliğine yer verilmesinin önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başta olmak üzere, ülkenin güzelliklerini ve değerlerini korumanın önemini içeren çalışmaları yürütenlere ve turizm ile kültürel yatırımlara katkı yapanlara da teşekkür etti.