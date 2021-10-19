Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi partiler ile görüşüyor
19/10/2021
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifası ardından bugün siyasi partilerle görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk olarak Ulusal Birlik Partisi ile biraraya geldi.
Cumhurbaşkanlığı’nda bugün saat 13.40 sıralarında başlayan görüşmeye, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.
TATAR CTP İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifası ardından siyasi partilerle başlattığı görüşmelerde Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ardında Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda bugün saat 14.00 sıralarında başlayan görüşmeye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman ve CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın katılıyor.
Hükümet 13 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a istifasını sunmuştu.