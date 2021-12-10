Cumhurbaşkanı Tatar, Stewart’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.
10/12/2021
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki Tatar-Stewart görüşmesi saat 15.00’te başladı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Cumhurbaşkanlığı’ndan bazı yetkililer de yer alıyor.
Stewart, bu sabah, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüşmüştü.