Cumhurbaşkanı Tatar, Stewart’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki Tatar-Stewart görüşmesi saat 15.00’te başladı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Cumhurbaşkanlığı’ndan bazı yetkililer de yer alıyor.

Stewart, bu sabah, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüşmüştü.

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10/12/2021 16:00