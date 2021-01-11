Cumhurbaşkanı Tatar: Şubat sonu veya Mart başında 5+1

Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM üst düzey yetkilisi Lute’la görüşmesi tamamlandı. Tatar, Lute’un şubat sonu-mart başı New York’ta 5+1 bir toplantı için kesin tarih belirlemeye çalıştığını söyledi.

Tatar, bundan sonra resmi görüşme olacaksa iki eşit devlet temelinde kimsenin kimseye üstünlük kurmayacağı şekilde bir görüşmeye katılacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cuma günü öğleden sonra Meclis’teki siyasi partilerin temsilcilerine Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğini de açıkladı.

BM Üst Düzey Temsilcisi Jane Holl Lute ile yapılan görüşme sonrası yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, Müzakere Heyeti Üyesi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Sözcü Berna Çelik Doğruyol ve Siyasi İşler Görevlisi Ayşe Balcıoğolu’nun da katılımıyla bugün (11 Ocak 2021) saat 14.30’da BM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute’la makamında birbuçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Öngörülen 5+BM gayrı resmi toplantısına hazırlık için adaya gelen Jane Holl Lute’a Kıbrıs’ta ve Kıbrıs’ın içinde bulunduğu siyasi coğrafyada gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya ancak adadaki iki asli halkı temsil eden mevcut iki Devlet'in egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri zemininde ulaşılabileceği, taraflardan herhangi birine siyasi statü üstünlüğü sağlayan şartların ancak Kıbrıs uyuşmazlığının devamına ve Doğu Akdeniz bölgesinde gerginliğe hizmet edeceği yeniden anlatılmıştır.

Sayın Lute’a özellikle Kibrıs Türk tarafının kazanılmış egemen eşit statüsünün müzakere konusu olmadığı, Kıbrıs Türk tarafının statüsünün Rum tarafı ile yapılacak görüşmeler sonunda ortaya çıkacağı gibi bir varsayımın asla kabul edilemeyeceği, eşitlik ilkesi gereği Kıbrıs Rum Devleti'nin sahip olduğu statüye Kıbrıs Türk Devleti'nin de sahip olma hakkı bulunduğu kesin ifadelerle aktarılmıştır. Bu anlamda, olası sonuç alıcı ve anlamlı yeni bir görüşme sürecine, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı gösterilmesiyle başlanması gerektiğinin de altı çizilmiştir.

Doğu Akdeniz’de keşfedilmeye başlanan doğal gaz kaynakları konusunda Kıbrıs Türk tarafının tekrarlanan işbirliği tekliflerini reddederek eğemenliğin kendilerinde olduğunu Yunanistan'la birlikte iddia eden Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafının hakları yanında Türkiye’nin kıta sağanlığını da etkileyecek tek yanlı eylemlerde bulunduğu bilinmektedir. Bunun Doğu Akdeniz’de gerginliği artırdığına dikkat çekilerek tüm çevre ülkelerinin ilişkilerini ve bölgesel güvenlik, istikrar ve işbirliğini olumsuz etkileyen bu tek yanlılığın ortadan kaldırılması gereğine vurgu yapılmıştır.

Adamızın ve bölgemizin istikrar, güvenlik ve işbirliği ihtiyacı karşısında Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya ulaşmak ve bölgemizdeki gerginliğin giderilmesine de yardımcı olmak amacıyla taraflar arasında kazan-kazan yaklaşımına dayalı bir uzlaşı zemini bununup bulunmadığını görmek için BM tarafından düzenlenmesi planlanan 5+BM gayrı resmi toplantısına iyi niyet ve yapıcı tutumu ile katılacaktır. Kıbrıs Türk tarafı benzeri bir anlayışı Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’dan da beklemektedir.

Kıbrıs Türk tarafınca Bayan Lute’a ayrıca güven yaratıcı önlemler (GYÖ) konusunun iki tarafı ilgilendiren bir konu olduğu, Rum tarafının 5+BM gayrı resmi toplantısının gündemini GYÖ önerileri adı altında saptırmasına müsaade edilmemesi gerektiği, GYÖ’lerin anlamlı olabilmesi için iki tarafın egemen eşit statüleri zemininde ele alınmasının şart olduğu anlatılmıştır.

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11/01/2021 16:26